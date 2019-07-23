Цена проезда в общественном транспорте Ростова-на-Дону увеличится до 26 рублей

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-23T13:55:44+03:00

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Плохие новости для ростовчан, которые пользуются общественным транспортом: стоимость проезда в автобусах донской столицы поднимется до 26 рублей (23 рубля, если вы используете безналичную систему оплаты). Об этом журналистам рассказал донской губернатор Василий Голубев. Увеличение цены запланировано на 1 августа. Трамваи и троллейбусы не подорожают - остаются по 17 рублей.

Напомним, последний раз цены поднимали в 2017 году - с 19 до 24 рублей. До этого стоимость проезда росла в 2016-ом (с 17 до 19 рублей) и в 2014-ом года (с 15 до 17 рублей). А вот до 2012-го в поездка на автобусе стоила всего 12,5 рублей.

О новом подорожании еще весной говорил начальник Департамента транспорта города Христофор Ермашов.

- Повысилась цена на дизельное топливо, с 1 июля вступают в силу акты федерального уровня, обязующие предприятия устанавливать в автобусы оборудование ЭРА-ГЛОНАСС, контрольно-кассовую технику, тахографы. Скорее всего, эти факторы приведут к изменениям в тарифах на проезд уже в текущем году. Но при этом мы будем учитывать стимулирование пассажиров к использованию безналичной оплаты, - сказал чиновник в эфире радио "Комсомольская правда Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU