2019-07-30T17:10:13+03:00
Общество

Спасатели: на Ростов-на-Дону движется грозовой фронт

Зонтики лучше носить с собой
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов возвращаются дождиВ Ростов возвращаются дождиФото: Евгения ГУСЕВА
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Погода не устает радовать жителей Ростова-на-Дону разнообразием. На смену жаре, согласно прогнозу синоптиков, надвигается грозовой фронт. Дожди обещают не везде, но сильные.

- В ближайшие 1-3 часа и до конца суток 30 июля местами по Ростовской области ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, - предупреждают в ГУ МЧС России по РО. - В частности, прогнозируют ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра.

Не исключено, что будет повторение непогоды, прошедшей пять дней назад, а потому зонтики лучше не забывать дома и строго соблюдать нехитрые правила безопасного поведения. А они такие: во время ливня обходить низинные участки, подземные переходы, не говорить по телефону во время грозы, не оставлять машины под деревьями и у рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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