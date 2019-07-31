2019-07-31T08:45:16+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону аварию на Нагибина спровоцировал 19-летний водитель Hyundai Accent

В социальных сетях сообщают, что женщине-пешеходу оторвало ногу
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
ЧП случилось напротив торгового центра. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный"ЧП случилось напротив торгового центра. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный"
Изменить размер текста:

Стали известны обстоятельства крупной аварии, которая произошла накануне, 30 июля, на Нагибина.

- По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом МАЗ, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - После удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение, где стояла женщина. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.

В социальных сетях утверждают, что у несчастной женщины серьезная травма ноги. Официальных подтверждений пока не поступало, известно, что сотрудники автоинспекции начали проверку, выясняя все детали аварии, в том числе - скорость иномарки, с которой она двигалась по Нагибина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону закрыли аптеку из-за продажи лекарства без рецепта
Эпидемиологи забраковали ближайшие к Ростову-на-Дону водоемы
Отключение света в Ростове-на-Дону 1 августа 2019: где и когда
Росстат: Зарплата в Ростовской области растет быстрее, чем в среднем по России
В Таганрогском заливе у браконьера конфисковали улов на сто тысяч рублей
Жильцов эвакуировали в противогазах: в Ростове-на-Дону произошел пожар в шахте лифта многоэтажки
Автомобили Audi на специальных условиях предлагает ВТБ Лизинг
Соцсети: жители Ростова-на-Дону возмутились выброшенным хлебом
Жители Ростова-на-Дону жалуются на огромных тараканов
Спасатели: на Ростов-на-Дону движется грозовой фронт
«Миссис Россия» Полину Диброву раскритиковали за интимные фото
Пожарные пошли в школы: на Дону готовятся к 1 сентября