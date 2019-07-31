В Ростове-на-Дону аварию на Нагибина спровоцировал 19-летний водитель Hyundai Accent

СЕГОДНЯ 08:45 2019-07-31T08:45:16+03:00

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Стали известны обстоятельства крупной аварии, которая произошла накануне, 30 июля, на Нагибина.

- По предварительным данным, водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Accent, не справился с управлением и допустил столкновение с автобусом МАЗ, - пояснили в ГУ МВД России по Ростовской области. - После удара иномарку отбросило на пешеходное ограждение, где стояла женщина. В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в больницу.

В социальных сетях утверждают, что у несчастной женщины серьезная травма ноги. Официальных подтверждений пока не поступало, известно, что сотрудники автоинспекции начали проверку, выясняя все детали аварии, в том числе - скорость иномарки, с которой она двигалась по Нагибина.

ИСТОЧНИК KP.RU