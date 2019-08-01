Наконец-то! На трассе «Дон» открыто движение по временному мосту через реку Северский Донец

СЕГОДНЯ 12:24 2019-08-01T12:27:22+03:00

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Под Каменском открыли временный мост через реку Северский Донец, который должен снять транспортную нагрузку на этом участке трассы «Дон». Движение грузовых и легковых автомобилей в сторону Москвы из Ростова-на-Дону организовано по двум полосам.

Одновремено сохраняется возможность пересечь реку по левому мосту, по которому идет поток из столицы в сторону юга. Продолжает работать понтонная переправа, которую наладили в конце мая, после того, как стало известно, что старый мост в аварийном состоянии.

Напомним, мост через реку Северский Донец на 931-ом км трассы М-4 «Дон» закрыт на реконструкцию, из-за чего возникли большие пробки. В настоящий момент идет проектированию его комплексной реконструкции. По оценкам экспертов, она продлится около двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU