Наконец-то! На трассе «Дон» открыто движение по временному мосту через реку Северский Донец
Под Каменском открыли временный мост через реку Северский Донец, который должен снять транспортную нагрузку на этом участке трассы «Дон». Движение грузовых и легковых автомобилей в сторону Москвы из Ростова-на-Дону организовано по двум полосам.
Одновремено сохраняется возможность пересечь реку по левому мосту, по которому идет поток из столицы в сторону юга. Продолжает работать понтонная переправа, которую наладили в конце мая, после того, как стало известно, что старый мост в аварийном состоянии.
Напомним, мост через реку Северский Донец на 931-ом км трассы М-4 «Дон» закрыт на реконструкцию, из-за чего возникли большие пробки. В настоящий момент идет проектированию его комплексной реконструкции. По оценкам экспертов, она продлится около двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU