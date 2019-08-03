2019-08-03T09:49:46+03:00
Происшествия

Бежал за смертью: в Ростове-на-Дону пешеход погиб под колесами иномарки

Авария случилась на Западном
Ольга ГОПАЛО
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Полиция выясняет детали аварииПолиция выясняет детали аварииФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с летальным исходом. Авария случилась накануне вечером, 2 августа, в 21.30 на проспекте Малиновского, 21.

Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД, пешеход перебегал дорогу в неположенном для этого месте. 26-летний водитель «Митсубиси» не успел вовремя затормозить и сбил мужчину.

Пешеход скончался на месте происшествия.

- По данному факту проводится проверка, - прокомментировали в ГИБДД.

В ведомстве также отметили, что личность погибшего пока не установлена.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов» сообщала, что на трассе М-4 «Дон» пассажирский автобус врезался в большегруз. Два человека погибли, восемь пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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