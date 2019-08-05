Последствия ливня в Ростове-на-Дону: затоплены дома и повалены почти 30 деревьев

СЕГОДНЯ 10:24 2019-08-05T10:24:46+03:00

В Ростове-на-Дону непогода привела к падению множества деревьев. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В городе Ростове-на-Дону непогода привела к падению множества деревьев, подтоплению частных домов и обрушению конструкций. Первые последствия ливня, который прошел накануне, 4 августа, около 16:00, озвучили в администрации города.

- Сильный дождь в Ростове-на-Дону повалил как минимум 27 деревьев и подтопил несколько частных домов. Были зарегистрированы отдельные случаи забитых ливневок, разрушения конструкций, затопления домовладений, - сообщили в горадминистрации.

Из-за ливня было затруднено движение транспорта на дорогах города. Потоки воды скапливались в центре города, в районе Пригородного вокзала, на улицах Малиновского и Королева.

Штормовое предупреждение в Ростове-на-Дону и на территории все области сохранится и в понедельник, 5 августа. Спасатели предупреждают горожан о шквалистом ветре и сильных грозах.

ИСТОЧНИК KP.RU