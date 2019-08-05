Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-05T13:33:12+03:00

Выясняем, где и когда 8 августа 2019 в Ростове-на-Дону не будет холодной воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Выясняем, где и когда 8 августа 2019 в Ростове-на-Дону не будет холодной воды

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Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда. В четверг, 8 августа, жители шести улиц Ростова-на-Дону почти на сутки останутся без воды. О плановых отключениях сообщает «Ростовводоканал».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 08:15 четверга до 04:00 пятницы, 9 августа, на проспекте Шолохова от №145 до №183.

В это же время холодной воды не будет на улицах: 1-я Плановая, 2-я Кизитериновская, 3-я Кизитериновская, Урожайная, 2 (детский сад №8) и в домах на улице Новолесной, 6/3, 6/2, 1, 3, 4/2, 4/1 и Урожайной, 8.

- Неудобства вызваны переврезкой водопроводной линии, - говорится в сообщении.

Специалисты планируют завершить запланированные работы к утру пятницы, 9 августа.

Напомним, на этой неделе также пройдут плановые отключения электричества. Известно, что они продлятся всю неделю по следующим адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU