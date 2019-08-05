2019-08-05T13:33:12+03:00
Общество

Отключение холодной воды в Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда

Выясняем, где и когда 8 августа 2019 в Ростове-на-Дону не будет холодной воды
Поделиться:
Выясняем, где и когда 8 августа 2019 в Ростове-на-Дону не будет холодной воды.Выясняем, где и когда 8 августа 2019 в Ростове-на-Дону не будет холодной воды.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Отключение холодной воды в городе Ростове-на-Дону 8 августа 2019: где и когда. В четверг, 8 августа, жители шести улиц Ростова-на-Дону почти на сутки останутся без воды. О плановых отключениях сообщает «Ростовводоканал».

Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 08:15 четверга до 04:00 пятницы, 9 августа, на проспекте Шолохова от №145 до №183.

В это же время холодной воды не будет на улицах: 1-я Плановая, 2-я Кизитериновская, 3-я Кизитериновская, Урожайная, 2 (детский сад №8) и в домах на улице Новолесной, 6/3, 6/2, 1, 3, 4/2, 4/1 и Урожайной, 8.

- Неудобства вызваны переврезкой водопроводной линии, - говорится в сообщении.

Специалисты планируют завершить запланированные работы к утру пятницы, 9 августа.

Напомним, на этой неделе также пройдут плановые отключения электричества. Известно, что они продлятся всю неделю по следующим адресам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти Ростова-на-Дону потратят 49 миллионов рублей на рекультивацию свалки в Левенцовке
Тина Канделаки раскритиковала ОМОН за избиение болельщиков на «Ростов-Арене»
Погода на неделю в Ростов-на-Дону 5-11 августа 2019: жара вернется
Последствия ливня в Ростове-на-Дону: затоплены дома и повалены почти 30 деревьев
В Ростовской области ищут 45-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону пройдет горячая линия для льготников
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «Круглый ноль целый год»
«Прохожие переступали и шли дальше»: в Ростове-на-Дону возле Кафедрального собора умерла пенсионерка
Поисковики обнаружили под Таганрогом останки двоих бойцов, вставших на пути немецких танков осенью 1941-го
В Ростовской области пожарные за сутки спасли из огня нескольких человек
На трассе под Ростовом-на-Дону водитель иномарки устроил массовое ДТП, выехав на встречку
Ростовская область вошла в топ-10 регионов по числу наркоманов с психическими расстройствами
Минтранс Ростовской области потратит почти 150 млн рублей на три поста весогабаритного контроля для фур
Ростовчане возмутились поведением цыганки, устроившей кормление грудью в маршрутке
«Гоняют и мешают спать»: в Ростове-на-Дону люди просят установить камеры на пр. Ленина для борьбы с автохулиганами
«Работы непочатый край»: после игры с «Уралом» Валерий Карпин признал проблемы в обороне «Ростова»
В Ростове-на-Дону рецидивист украл деньги с банковской карты друга
В центре Ростова-на-Дону произошла перестрелка
Жителей Ростова-на-Дону возмутила старушка, которая просит милостыню, а потом тратит ее в ресторане
В Ростове-на-Дону работник после увольнения ограбил предприятие
Боевая ничья: ФК «Ростов» показал хороший футбол в Екатеринбурге