2019-08-09T14:20:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону прозвучал взрыв на улице Содружества

Грузовик на дороге зацепил провода
Иван ТИМОФЕЕВ
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Грузовик зацепил провода на дороге Фото: privet-rostovГрузовик зацепил провода на дороге Фото: privet-rostov
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Жители Ростова-на-Дону услышали громкий хлопок у многоэтажки, расположенной в Западном районе города на улице Содружества, 70, рассказали очевидцы privet-rostov.ru.

- В полицию Ростова поступило сообщение о хлопке, на место выехали сотрудники спецслужб. Ничего опасного не произошло, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По словам очевидцев, ехавший по дороге грузовик зацепил провода, сразу после раздался громкий хлопок, который многие местные жители приняли за взрыв. На место произошедшего горожане вызвали карету скорой помощи и пожарную машину.

Напомним, недавно в ресторане KFC на Буденновском 23а взорвался баллон с фреоном. Два человека получили травмы и были госпитализированы. В самом здании частично обрушился подвесной потолок, повреждений несущих конструкций специалисты не обнаружили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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