2019-08-09T15:50:02+03:00
Общество

Главному архитектору Ростова-на-Дону продлили домашний арест до сентября

Специалисты продолжают расследование
Иван ТИМОФЕЕВ
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Романа Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий и халатности. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-ДонуРомана Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий и халатности. Фото: пресс-служба мэрии Ростова-на-ДонуФото: другой источник.
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В пятницу, 9 августа, главному архитектору Ростова-на-Дону Роману Илюгину продлили домашний арест. Как сообщили в пресс-службе Ворошиловского районного суда, суд удовлетворил запрос органов предварительного расследования.

– Мера пресечения продлена сроком до 4 сентября, – отметили в ведомстве.

Главного архитектора донской столицы Романа Илюгина подозревают в превышении должностных полномочий и халатности. По версии следствия, с 2014 по 2015 годы руководитель выдал разрешения для строительства двух жилых домов, один из которых строился на средства дольщиков. Со счетов были похищены 30 миллионов рублей. Комиссия установила, что здания не соответствуют нормам строительства.

Подозреваемый провел в СИЗО около полугода. В прошлом месяце ему изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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