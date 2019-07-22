2019-07-22T17:42:01+03:00
Общество

Главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина отпустили под домашний арест

Судья изменил меру пресечения чиновника, за которого заступаются рэперы
Илья БОГОМОЛОВ
Поделиться:
Роман Илюгин из уличного рэпера стал главным архитектором города.Роман Илюгин из уличного рэпера стал главным архитектором города.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
Изменить размер текста:

Сегодня, 22 июля, в Ворошиловском районном суде Ростова прошло очередное заседание по делу главного архитектора донской столицы Романа Илюгина. То, к чему давно стремились семья чиновника и его товарищи из рэп-группы "Каста", свершилось - мужчину отпустили из СИЗО под домашний арест. Новая мера пресечения избрана в отношении Илюгина до 11 августа.

Защита архитектора и ранее просила об этом, но ей было отказано. Напомним, Роман Илюгин был задержан в феврале 2019 года вместе с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник, будучи еще руководителем отдела архитектуры Ворошиловского района Ростова, участвовал в подписании разрешений на строительство частных домов, вместо которых позже появились многоквартирные здания. Своей вины мужчина не признал, его супруга Екатерина ранее заявила "КП", что Романа пытались склонить к самооговору в обмен на изменение меры пресечения, однако он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области 22-летний скутерист погиб, врезавшись в дорожный знак
Житель Новочеркасска "заминировал" здание рядом с филиалом Росгвардии
В Ростове-на-Дону в следственный изолятор пытались передать финики с наркотиками
Ростовчанка призвала защитить от мусора белок из Темерницкой рощи
В небольшом донском селе строят ледовую арену
В Ростове-на-Дону машина провалилась в коммунальную яму
В Ростове-на-Дону прошла российско-китайская конференция по численной алгебре и приложениям
Отключение света в Ростове-на-Дону 22-23 июля 2019: список адресов
Отключение воды в Ростове-на-Дону 23 июля 2019: краны опустеют в двух районах
Ростовчане осудили двух девушек, вылезших из автомобиля во время движения
Два авиарейса были задержаны в Платове по техническим причинам
Как можно отменить доверенность с помощью нотариуса?
В Ростовской области для школ искусств закупят музыкальных инструментов на 286 млн рублей
В Ростовской области собрали 9,5 миллиона тонн ранних зерновых
Успел за две минуты: в Новочеркасске задержали молодого человека, который ограбил автомобилиста
В Ростовской области разыскивают мужчину, который ушел из дома больше месяца назад
Звоните на горячую линию! В министерстве труда Ростовской области расскажут о прожиточном минимуме и повышении зарплаты
В Красносулинском районе мужчина похитил металлический вагончик, наняв эвакуаторщика
В Левенцовском районе Ростова-на-Дону строят два новых детских садика
Валерий Карпин: «Этот матч не смогли, но должны были выиграть»