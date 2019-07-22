Главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина отпустили под домашний арест

СЕГОДНЯ 17:40 2019-07-22T17:42:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля, в Ворошиловском районном суде Ростова прошло очередное заседание по делу главного архитектора донской столицы Романа Илюгина. То, к чему давно стремились семья чиновника и его товарищи из рэп-группы "Каста", свершилось - мужчину отпустили из СИЗО под домашний арест. Новая мера пресечения избрана в отношении Илюгина до 11 августа.

Защита архитектора и ранее просила об этом, но ей было отказано. Напомним, Роман Илюгин был задержан в феврале 2019 года вместе с главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновник, будучи еще руководителем отдела архитектуры Ворошиловского района Ростова, участвовал в подписании разрешений на строительство частных домов, вместо которых позже появились многоквартирные здания. Своей вины мужчина не признал, его супруга Екатерина ранее заявила "КП", что Романа пытались склонить к самооговору в обмен на изменение меры пресечения, однако он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU