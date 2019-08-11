2019-08-11T16:12:48+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона горит камыш

На месте работают шесть спецмашин
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
На месте работают шесть спецмашин.На месте работают шесть спецмашин.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В воскресенье, 11 августа, в Ростове-на-Дону поступило сообщение о возгорании на левом берегу Дона.

Как рассказали в главном Управлении МЧС России по Ростовской области, сообщение о ЧП поступило около 12: 38. Пожарные сразу же выехали на место по адресу улица Левобережная, 91. Там оказалось загорание камыша. На месте уже работают шесть спецмашин и 24 человека личного состава.

В ведомстве добавили, что угрозы населенным пунктам, находящимся по близости, нет. Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. В 16:00 поступило сообщение о локализации возгорания.

Напомним, накануне, 10 августа, на улице Фрунзе в Новочеркасске пожар произошел в многоэтажном доме, где горела квартира. В результате, в больницу с ожогами доставили мужчину и женщину. Возгорание удалось оперативно потушить.

В тот же день на мель сел сухогруз. Для того, чтобы он тронулся с места, также потребовалась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футбольный матч «Ростов» - «Крылья Советов» в Ростове-на-Дону 12 августа 2019: на стадион просят прибыть заранее
В Ростовской области о коммунальных авариях можно будет сообщать на номер 112
В Ростовской области больше трети проб питьевой воды не соответствовали гигиеническим нормативам
В Ростове-на-Дону мужчина заплатил 187 тысяч рублей мошеннику
В Аксае угнали «четырнадцатую»
В Новочеркасске с шеи женщины сорвали золотую цепь с кулоном
В Ростове-на-Дону директора четырех школ лишились кресел из-за жалоб родителей на поборы
В Ростове-на-Дону перевернулся цементовоз
Погода на неделю 12-18 августа 2019 в Ростове-на-Дону: синоптики обещают до плюс 31 градуса и дожди
В Ростове-на-Дону задержали парочку с 30 пакетиками наркотиков для «закладок»
В Ростовской области сухогруз сел на мель
В Новочеркасске при пожаре в многоэтажке пострадали люди
«Вот это ракурс!»: Неожиданное декольте «Миссис Россия» Полины Дибровой смутило поклонников
В Ростовской области профессиональный праздник отметят 156 тысяч строителей
Электричка «Ростов-на-Дону-Таганрог» август 2019: добавят еще три пары
В Ростовской области детям незаконно делали прививки
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
«Вот это номер!»: Русская русалка Влада Чигирева в откровенном купальнике удивила поклонников
В Ростовской области мужчина украл у соседки ноутбук и 20 тысяч рублей
В Ростовской области директор дома престарелых заплатит 20 тысяч рублей штраф
В Ростовской области пенсионер четыре года издевался над соседской девочкой
«Муж собирается ко мне на 60-летие»: «Миссис Россия» в экстравагантном платье сразила наповал
Сбежавшего из изолятора в Ростовской области заключенного задержали в Москве
В Ростовской области 11 человек заболели Лихорадкой Западного Нила
В Ростовской области закрыли крупную нарколабораторию