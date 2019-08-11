В Ростове-на-Дону на левом берегу Дона горит камыш

СЕГОДНЯ 14:45 2019-08-11T16:12:48+03:00

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В воскресенье, 11 августа, в Ростове-на-Дону поступило сообщение о возгорании на левом берегу Дона.

Как рассказали в главном Управлении МЧС России по Ростовской области, сообщение о ЧП поступило около 12: 38. Пожарные сразу же выехали на место по адресу улица Левобережная, 91. Там оказалось загорание камыша. На месте уже работают шесть спецмашин и 24 человека личного состава.

В ведомстве добавили, что угрозы населенным пунктам, находящимся по близости, нет. Площадь пожара составила порядка 800 квадратных метров. В 16:00 поступило сообщение о локализации возгорания.

Напомним, накануне, 10 августа, на улице Фрунзе в Новочеркасске пожар произошел в многоэтажном доме, где горела квартира. В результате, в больницу с ожогами доставили мужчину и женщину. Возгорание удалось оперативно потушить.

В тот же день на мель сел сухогруз. Для того, чтобы он тронулся с места, также потребовалась помощь спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU