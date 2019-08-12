2019-08-12T10:47:59+03:00
Общество

Дончанка Оксана Воеводина отложила отдых в Испании из-за болезни сына от экс-короля Малайзии

Врачи временно запретили малышу летать на самолетах.
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дончанка попросила подписчиков помолиться за здоровье сына Фото: Instagram Оксаны ВоеводинойДончанка попросила подписчиков помолиться за здоровье сына Фото: Instagram Оксаны Воеводиной
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Уроженка Таганрога Оксана Воеводина, супруга бывшего короля Малайзии Мухаммада V, попросила в соцсетях помолиться за ее сына Леона.

Мальчик родился всего два месяца назад, но уже успел столкнуться с болезнями. Неделю назад ребенку стало плохо, он резко потерял аппетит, тогда Оксана Воеводина начала бить тревогу.

- Мой сын Леон впервые заболел. У него был отит, воспаление в ухе, потому что я не накрывал его толстым одеялом после ванны, - написала Оксана Воеводина в Instagram.

Госпитализация в больнице ребенку не понадобилась. Болезнь малыша сорвала девушке летний отдых в Испании. Врачи запретили ребенку летать на самолетах в течение 3-4 месяцев из-за возможных осложнений.

Напомним, ранее сети появлялись слухи о том, что уроженка Таганрога Оксана Воеводина развелась с мужем экс-королем Малайзии. Родственники дончанки эту информацию опровергли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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