Защитники «Краснодара» и «Спартака» подписали контракты с ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 16:07 2019-08-12T17:07:44+03:00

Игроки будут играть за "Ростов" пять лет Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

Футболисты будут играть в донском клубе пять лет.

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Состав желто-синих пополнился бывшим игроком «Краснодара» 18-летним Данилой Ведерниковым и 22-летним бывшим экс-защитником «Спартака» Кириллом Маляровым.

- Игроки подписали контракты на пять лет, - рассказали в пресс-службе ФК "Ростов".

Воспитанник «Краснодара» Данила Ведерников» будет играть за ФК "Ростов" под псевдонимом «Ведро». В минувшем сезоне он выступал в ПФЛ, молодежном первенстве, а также провел 10 игр за сборную России U-18.

Бывший игрок «Спартака» Кирилл Маляров родился в Москве. Он выступал за «Волгу», «Динамо-2», «Олимпиец» и «Ротор». В прошлом сезоне сыграл 22 матча в составе волгоградского клуба. 22-летний защитник провел три игры за сборную России U-19, а также вызывался в сборную ФНЛ.

Напомним, в понедельник, 12 августа, на "Ростов-Арене" желто-синие сыграют против самарской команды «Крылья Советов». Болельщиков просят прибыть на игру заранее.

ИСТОЧНИК KP.RU