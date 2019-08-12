2019-08-12T18:13:49+03:00
Общество

Следователи передали в суд дело главного архитектора Ростова-на-Дону Романа Илюгина

Руководителя обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности.
Мария ШАБАНОВА
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Роман Илюгин находится под домашним арестом. Фото: Пресс-служба ростовской мэрииРоман Илюгин находится под домашним арестом. Фото: Пресс-служба ростовской мэрии
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Сотрудники регионального следственного комитета отправили в суд дело главного архитектора города Ростова-на-Дону Романа Илюгина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководителя обвиняют в превышении должностных полномочий и халатности при выявлении нарушения законодательства в работе застройщиков по 12 адресам. Кроме того, Роман Илюгин якобы незаконно выдал разрешения на строительство двух жилых домов, один из которых использовали как здание общественного назначения. Решениями суда здания признаны не соответствующими нормам строительства.

- Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказали в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Напомним, подозреваемый находился в СИЗО полгода. Позже главного архитектора города перевели под домашний арест, который продлится до четвертого сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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