Под Ростовом рейсовый автобус столкнулся с двумя грузовиками: трое пострадали

СЕГОДНЯ 17:25 2019-08-15T17:26:46+03:00

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В четверг, 15 августа, на трассе «Дон» (Аксайский район) произошла крупная авария: рейсовый автобус (ехал из Ростова в Гуково) столкнулся с двумя грузовиками.

- По предварительным данным, водитель автобуса «Киа» не выбрал безопасную дистанцию для движения и допустил столкновение с автомобилями «Веко» и «Даф», - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Известно, что за медицинской помощью обратились три человека: водитель и двое пассажиров автобуса. На месте ДТП работают сотрудники полиции (на участке большая пробка), устанавливаются все обстоятельства происшедшего.

Напомним, днем 15 августа еще две аварии случились под Каменском: минивэн протаранил машины сотрудников скорой и полиции, которые прибыли для оказания помощи водителю, попавшему в аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU