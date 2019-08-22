2019-08-22T12:51:46+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону из-за жары объявлен режим повышенной готовности экстренных служб

Спасатели не исключают, что высокая температура может стать причиной происшествий
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростов пришла жараВ Ростов пришла жараФото: Павел МАРТИНЧИК
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С 22 по 24 августа в Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности экстренных служб. Причина — сильная жара. Спасатели не исключают, что аномальная погода может привести к крупным происшествиям.

- В городе приведены в готовность силы муниципальной поисково-спасательной службы и единой дежурной диспетчерской службы для оперативного реагирования на заявки, поступающие по единому номеру «112», - говорится в официальном сообщении администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, что по данным синоптиков во второй половине 22 и 23 августа местами по югу и востоку Ростовской области, в том числе в донской столице ожидается жара до +40 С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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