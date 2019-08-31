В Ростове-на-Дону двое мужчин с пистолетом ограбили прохожего

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-31T09:04:37+03:00

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В отдел полиции Советского района Ростова-на-Дону обратился мужчина, который рассказал, что на него напали двое прохожих. По словам заявителя, он вместе со своей знакомой возвращался домой, когда к нему подбежали двое незнакомцев.

Злоумышленники, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали от потерпевшего деньги. Ростовчанин отдал кошелек, после чего грабители убежали.

- В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих 29-летних мужчин. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» рассказывала о многодетной матери, которая пошла на разбой ради того, чтобы прокормить семью. Теперь 36-летняя женщина отбывает наказание в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU