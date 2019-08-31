2019-08-31T09:28:09+03:00
Происшествия

Школьница из Ростовской области покончила с собой

Она была из неблагополучной семьи и часто ругалась с родителями
Мария ШАБАНОВА
Поделиться:
На место трагедии выехали правоохранителиНа место трагедии выехали правоохранителиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Шолоховском районе донского региона произошла страшная трагедия. 15-летняя ученица местной школы свела счеты с жизнью. Ее тело нашли родители, вернувшиеся домой.

Как сообщает donday.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Что стало мотивом, толкнувшим на такой страшный поступок, не ясно.

Известно, что девочка росла в неблагополучной семье. У ребенка часто случались конфликты с родителями.

Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала, что в Батайске подросток свел счеты с жизнью.

15-летний мальчик перед смертью оставил записку, в которой попрощался с родными и близкими людьми. Школьник попросил у родителей прощение за свой поступок. Что спровоцировало его на суицид, подросток в послании не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчане раскритиковали дырявую маршрутку
В Ростове-на-Дону двое мужчин с пистолетом ограбили прохожего
На трассе под Таганрогом в аварии погиб человек
В Ростове-на-Дону вооруженный преступник ограбил кассира металлобазы
Земельные участки у пострадавших от страшного пожара вблизи Театральной площади выкупят по рыночной цене
Мэрия Ростова-на-Дону расторгла контракт с перевозчиком по маршрутам №40-МТ и №11
ЮФУ вошел в ТОП-10 вузов страны, получивших наибольшее количество грантов Президента РФ
В Ростовской области аварийность на дорогах с начала года сократилась почти на четверть
На жителя Таганрога завели уголовное дело после аборта школьницы
Ростов-на-Дону попал в список десяти лучших городов России для автопутешествий
ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии
Новым руководителем управления по делам ГО и ЧС назначен генерал-майор из Астрахани
Главным режиссером музтеатра Ростова-на-Дону назначили Павла Сорокина