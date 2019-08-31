Школьница из Ростовской области покончила с собой
В Шолоховском районе донского региона произошла страшная трагедия. 15-летняя ученица местной школы свела счеты с жизнью. Ее тело нашли родители, вернувшиеся домой.
Как сообщает donday.ru со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах региона, сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Что стало мотивом, толкнувшим на такой страшный поступок, не ясно.
Известно, что девочка росла в неблагополучной семье. У ребенка часто случались конфликты с родителями.
Ранее «Комсомольская правда - Ростов» сообщала, что в Батайске подросток свел счеты с жизнью.
15-летний мальчик перед смертью оставил записку, в которой попрощался с родными и близкими людьми. Школьник попросил у родителей прощение за свой поступок. Что спровоцировало его на суицид, подросток в послании не уточнил.
ИСТОЧНИК KP.RU