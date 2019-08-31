В Ростовской области пьяные подростки протаранили столб на угнанной машине

СЕГОДНЯ 17:37 2019-08-31T19:40:04+03:00

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В Новочеркасске Ростовской области произошла авария с участием несовершеннолетних. Как сообщает donday.ru, поздним вечером трое подростков пили алкоголь, а потом они решили прокатиться. Вот только автомобиля ни у кого из них не оказалось, и тогда они решили его угнать.

Патрулирующие город полицейские увидели несущийся на большой скорости «ВАЗ-2107» и потребовали остановиться. Но воитель не послушал полицейских и попытался скрыться. Но уйти от ГИБДД не удалось. В какой-то момент водитель не справился с управлением и врезался в бетонный столб. К счастью, конструкция задержалась на проводах, а не обрушилась на авто.

Ранее "Комсомольская правда Ростов" сообщала, что на Дону поймали серийного автоугонщика.

23-летний мужчина, уже судимый за кражу, «специализировался» на отечественных автомобилях. Он вскрывал замки в гаражах и совершал угоны транспортных средств у частных домов. Злоумышленник катался по улицам на чужих авто, а затем бросал их.

- В настоящий момент сотрудники полиции установили три эпизода преступной деятельности гражданина, автомобили возвращены законным владельцам. Стражи порядка также установили причастность

ИСТОЧНИК KP.RU