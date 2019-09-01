Весь район заволокло дымом: В Ростове-на-Дону сгорел частный дом

СЕГОДНЯ 08:29 2019-09-01T08:29:54+03:00

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Сегодня, в ночь с 31 августа на 1 сентября, в донской столице произошло серьезное ЧП. В Железнодорожном районе города, на улице Республиканская, 20 вспыхнул частный дом. По словам очевидцев, пламя было видно за несколько кварталов, а ближайшие улицы заволокло дымом.

- Весь район в дыму. Дым тянется до самого моста Стачки столбом, и в высоту прилично , - написали в городском паблике очевидцы случившегося.

По словам свидетелей пожара, специалисты справились с огнем быстро. В 3:40 уже все потушили.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области отметили, что площадь пожара составила 80 квадратных метров. Никто не пострадал.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что под Ростовом сгорело поле. С огнем боролись шесть часов. На месте пожара работали 85 человек и 23 единицы техники. Для тушения привлекался поезд, квадроцикл и прочая спецтехника. Работы по ликвидации возгорания осложнялись тем, что пожар вспыхнул в труднодоступной местности.

ИСТОЧНИК KP.RU