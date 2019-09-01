«Работают по четкой схеме»: в Ростове на авторынке «Фортуна» у пенсионера карманники украли кошелек

СЕГОДНЯ 11:34 2019-09-01T11:34:38+03:00

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В Ростове-на-Дону, на атворынке «Фортуна» накануне, 31 августа, у 63-летнего мужчины из кармана украли кошелек, в котором находились 40 тысяч рублей. Информация об этом появилась в городском паблике.

Автор поста написал, что на «Фортуне» чуть больше года промышляют три карманника. Два – отвлекают жертву, а третий вытаскивает деньги.

- Все работники знают, но признаются, что бездействуют под страхом быть закрытым, так как руководство получает свои отчисления. Будьте бдительны и осторожны. Если собираетесь там что-то покупать, то лучше идти с кем-то, - написал в паблике ростовчанин.

Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что в Ростовской области местная жительница стала жертвой преступления. По ее словам, из дома пропали ноутбук и двадцать тысяч рублей. Инцидент произошел в Неклиновском районе Дона.

Как рассказали в донском главке, стражам порядка удалось по горячим следам задержать подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина. Тот сообщил полицейским, что проник в дом, пока хозяйка была в другой части двора, и незаметно для нее вынес из летней кухни все ценное.

ИСТОЧНИК KP.RU