2019-09-05T17:55:09+03:00
Общество

Ростовчанам сделают прививки от гриппа в зоопарке

Для получения вакцины понадобится паспорт и полис
Поделиться:
Получить вакцину смогут люди старше 18 лет. Фото: пресс-служба ростовского зоопаркаПолучить вакцину смогут люди старше 18 лет. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка
Изменить размер текста:

Жители донской столицы могут получить бесплатную прививку от гриппа в ростовском зоопарке в предстоящую субботу, 7 сентября.

Прививки сделают врачи городской поликлиники №12. Получить вакцину смогут горожане старше 18 лет.

– На площади перед музеем с 11:00 до 14:00 будет стоять машина скорой помощи, в которой пройдет вакцинация от гриппа. Перед прививкой врач проведет осмотр, – сообщает пресс-служба зоопарка.

Для получения вакцины ростовчанам придется захватить с собой паспорт и медицинский страховой полис.

Для детей в зоопарке приготовили бесплатный аквагрим и воздушные шарики.

Напомним, в зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары. Мать детенышей крайне ревностно и ответственно относится к детенышам. Малыши окружены заботой любящих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростове-на-Дону фанат продает мяч с автографами звезд ЧМ-2018 за 100 тысяч рублей
Ростовчанин пострадал в ДТП в маршрутке №85А
На Дону осудили жителя Чечни из-за которого в автокатастрофе погибли пять человек
В Ростове-на-Дону вспыхнул лакокрасочный цех
В Ростовской области в трюме судна нашли труп молодого матроса
Тренера ФК «Ростов» оштрафовали на 20 тысяч рублей после игры с «Локомотивом»
Ростовчанка просит добавить автобусы на два маршрута
Пьяный ростовчанин забил мать до смерти
«Я в депрессии»: мать наследника экс-короля Малайзии Оксана Воеводина рассказала об измене
В ВТБ улучшили процесс перехода на «Ипотеку с господдержкой» для своих клиентов
"У меня все отлично": Ирина Безрукова "просит" деньги на операцию
В Ростове-на-Дону работу трех троллейбусных маршрутов приостановят на сутки
Под Ростовом в пожаре погиб мужчина
За два года в Ростовской области построят 47 детских садов
В Ростове-на-Дону планируют построить самое большое в стране колесо обозрения
В Ростовской области Лихорадкой Западного Нила заболели полсотни человек
В Ростове-на-Дону жители центра, Северного и Западного на три дня останутся без горячей воды
Банк УРАЛСИБ запускает акцию «ЛОВИ МОМЕНТ С УРАЛСИБОМ»
День без автомобиля: ростовчане пересядут на велосипеды 22 сентября
Дым столбом: автомобиль сгорел в Первомайском районе Ростова
Компьютерная школа мехмата ЮФУ открылась и ждёт учеников