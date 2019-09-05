Ростовчанам сделают прививки от гриппа в зоопарке
Жители донской столицы могут получить бесплатную прививку от гриппа в ростовском зоопарке в предстоящую субботу, 7 сентября.
Прививки сделают врачи городской поликлиники №12. Получить вакцину смогут горожане старше 18 лет.
– На площади перед музеем с 11:00 до 14:00 будет стоять машина скорой помощи, в которой пройдет вакцинация от гриппа. Перед прививкой врач проведет осмотр, – сообщает пресс-служба зоопарка.
Для получения вакцины ростовчанам придется захватить с собой паспорт и медицинский страховой полис.
Для детей в зоопарке приготовили бесплатный аквагрим и воздушные шарики.
Напомним, в зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары. Мать детенышей крайне ревностно и ответственно относится к детенышам. Малыши окружены заботой любящих родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU