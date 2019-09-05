Ростовчанам сделают прививки от гриппа в зоопарке

СЕГОДНЯ 17:48 2019-09-05T17:55:09+03:00

Получить вакцину смогут люди старше 18 лет. Фото: пресс-служба ростовского зоопарка

Для получения вакцины понадобится паспорт и полис

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Жители донской столицы могут получить бесплатную прививку от гриппа в ростовском зоопарке в предстоящую субботу, 7 сентября.

Прививки сделают врачи городской поликлиники №12. Получить вакцину смогут горожане старше 18 лет.

– На площади перед музеем с 11:00 до 14:00 будет стоять машина скорой помощи, в которой пройдет вакцинация от гриппа. Перед прививкой врач проведет осмотр, – сообщает пресс-служба зоопарка.

Для получения вакцины ростовчанам придется захватить с собой паспорт и медицинский страховой полис.

Для детей в зоопарке приготовили бесплатный аквагрим и воздушные шарики.

Напомним, в зоопарке Ростова-на-Дону появились на свет капибары. Мать детенышей крайне ревностно и ответственно относится к детенышам. Малыши окружены заботой любящих родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU