В центре Ростова-на-Дону почти на день отключат холодную воду

СЕГОДНЯ 10:23 2019-09-06T10:23:17+03:00

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В Ростове-на-Дону планируют отключения холодной воды. Известно, что не повезет жителям центра донской столицы. В частности, краны опустеют в домах и офисах 10 сентября с 08:30 до 21:00, которые расположены в границах: проспект Буденновский – переулок Семашко, улица Баумана – улица Донская.

Как рассказали в Ростовском водоканале, причина отключений - работы по переврезке водопроводной линии.

Кроме того, начало следующей недели запомнится ростовчанам, живущим не только в центре города, но и в Северном и Западном жилых массивах. У них три дня будут отключать горячую воду. Отключения стартуют с понедельника, 9 сентября.

Ну, и наконец, электричество - его также планируют отключать всю предстоящую рабочую неделю. Отказаться от просмотра любимых телепередач придется домохозяйкам, живущим в центре города и на Западном.

ИСТОЧНИК KP.RU