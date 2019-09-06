Чудо с перьями: Костюм «Миссис Россия» Полины Дибровой произвел фурор

СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-06T13:41:59+03:00

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Костюм, в котором «Миссис Россия» Полина Диброва отправилась на праздник, произвел фурор среди ее поклонников. В социальной сети Инстаграм на снимке многодетная мать, которая всего несколько дней назад жаловалась на то, что за лето поправилась на пять килограммов, позирует на фоне фруктов в одном из столичных ресторанов.

- День рождения хорошего человека и доброго друга! - ввела она в курс дела поклонников.

И те не заставили себя уговаривать, рассыпаясь в комплиментах-комментариях костюму: «Костюм отпад», «Полиночка, прекрасно выглядишь», «Костюм обалденный», «Красотища», «Бордовый - Ваш цвет» и «Вам очень идет этот костюм, такая стройная, красивая».

Другие просто не понимали: «Ну и где тут лишние пять кило?». В итоге, чудо дизайнерского искусства с перьями оценили больше тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU