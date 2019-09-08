2019-09-08T16:12:59+03:00
Политика

Явка на выборах в Ростовской области к 15.00 превысила 15,5 процента

Активнее всего процесс идет в Азове, где избирается новый состав городской думы
Александр СТЕПАНОВ
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Народ продолжает идти на избирательные участки. Фото: пресс-служба ИК РО.Народ продолжает идти на избирательные участки. Фото: пресс-служба ИК РО.
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Избирком Ростовской области озвучил суммарную явку на муниципальных выборах в донском регионе, которые проходят в Единый день голосования в воскресенье, 8 сентября: к 15.00 на избирательные участки пришли 15,53 процента жителей, включенных в списки.

- В Азове к трем часам дня проголосовали 20 процентов избирателей, в Батайске — 16,54 процента, в Таганроге — 16,31 процента, - отметили в ИК РО. - В этих городах избираются новые составы городских дум.

Кроме того, дополнительные выборы депутатов гордумы проходят по четырем одномандатным округам в Ростове-на-Дону: согласно информации из ТИКов, к 15.00 проголосовали в сумме 9,41 процента избирателей.

По явке в южной столице лидирует 1-й Ворошиловский избирательный округ (13,9%), за ним — Октябрьский одномандатный округ №14 (9,45%), затем — Ворошиловский округ №2 (9,41%) и на последнем месте, все так же, Кировский одномандатный избирательный округ №11 (лишь 6,66 процента).

Также дополнительные выборы проходят в Новочеркасске, Донецке и Шахтах – в каждом из них нужно определить по одному депутату на вакантное место, плюс в городских и сельских поселениях области решается судьба 18 мандатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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