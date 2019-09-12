В Ростове-на-Дону после концерта группы «Ленинград» пустят дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-12T17:20:52+03:00

С 17:00 до 22:30 будет организована работа двух дополнительных графиков на маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж». Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

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В пятницу, 13 сентября, в Ростове-на-Дону на стадионе выступит группа «Ленинград», музыканты которой сейчас устраивают прощальный тур по стране. Говорят, что 45-тысячный стадион «Ростов-Арена» во время концерта будет забит под завязку.

Именно поэтому власти донской столицы приняли решение вывести на улицы города дополнительный транспорт, чтобы все желающие смогли благополучно разъехаться по домам. В частности, известно, что сразу после концерта по улицам города будут курсировать 65 автобусов, начиная с 21:00. Как добавили в городском Департаменте транспорта, с 17:00 до 22:30 организована работа двух дополнительных графиков на муниципальном маршруте № 39 по укороченной схеме до остановочного пункта «Городской пляж».

Напомним, в эти выходные в Ростове-на-Дону будут отмечать 270-летие, по этому поводу состоятся несколько сотен мероприятий. С подробной афишей можно ознакомиться здесь (перейти)

ИСТОЧНИК KP.RU