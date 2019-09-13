Рыбак поймал огромную рыбу на набережной Дона в Ростове

СЕГОДНЯ 14:37 2019-09-13T15:32:49+03:00

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Большую рыбу, пойманную на набережной Дона в Ростове-на-Дону, обсуждают горожане в социальных сетях.

Горожане попытались определить рыбу, пойманную счастливчиком. Одни пользователи предположили, что ростовчанин поймал на крючок сазана, а другие решили, что толстолобика.

Часть горожан и вовсе подвергли сомнению снимок, а также обвинили мужчину в подлоге.

- Это он купил, чтобы бабка не пилила вопросами, где был, - поделилась мнением Татьяна Гетц.

Некоторые посчитали, что такую большую рыбу крайне сложно поймать на удочку.

- Сазана килограмма на 4,5–5 можно и обычным лайтовым фидером вытащить, если руки, оснастка и катушка прямые, - высказался Геннадий Гончаров.

Напомним, ранее на набережной ростовский рыбак поймал метрового сома.

ИСТОЧНИК KP.RU