Рыбак поймал огромную рыбу на набережной Дона в Ростове
Большую рыбу, пойманную на набережной Дона в Ростове-на-Дону, обсуждают горожане в социальных сетях.
Горожане попытались определить рыбу, пойманную счастливчиком. Одни пользователи предположили, что ростовчанин поймал на крючок сазана, а другие решили, что толстолобика.
Часть горожан и вовсе подвергли сомнению снимок, а также обвинили мужчину в подлоге.
- Это он купил, чтобы бабка не пилила вопросами, где был, - поделилась мнением Татьяна Гетц.
Некоторые посчитали, что такую большую рыбу крайне сложно поймать на удочку.
- Сазана килограмма на 4,5–5 можно и обычным лайтовым фидером вытащить, если руки, оснастка и катушка прямые, - высказался Геннадий Гончаров.
Напомним, ранее на набережной ростовский рыбак поймал метрового сома.
ИСТОЧНИК KP.RU