В Ростовской области выпустили в реку Дон почти 8,5 млн штук молоди рыбы

СЕГОДНЯ 17:54 2019-10-04T17:55:24+03:00

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В областном минсельхозпроде во время обсуждения мер, принимаемые для сохранения водных биологических ресурсов, сообщили, что в нынешнем году в Дон было выпущено 8,5 млн штук молоди рыбы различных пород, в том числе и осетровых.

- На возмещение части затрат на выращивание рыбопосадочного материала для последующих выпусков в водоемы из областного бюджета выделяется от 6 до 10 млн рублей в год, - пояснили в правительстве РО.

Напомним, ранее ученые сообщали, что за последние годы местной рыбе - сельди, шемае, лещу - создали сильную конкуренцию так называемые чужеродные вселенцы, которые акклиматизировались и вполне отлично себя чувствуют. В тройке лидеров среди чужаков - серебряный карась, пиленгас и амурский чебачок, встречаются и американские сомики.

ИСТОЧНИК KP.RU