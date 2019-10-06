2019-10-06T16:31:10+03:00
Происшествия

Ростовчанина задержали за попытку кражи из магазина

Подозреваемый воспользовался тем, что владелец торговой точки отвлекся
Мария ШАБАНОВА
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Ростовские полицейские задержали подозреваемого в краже одежды из магазина. Хозяин торговой точки пояснил, что неизвестный мужчина залез в подвал его магазина и пытается совершить кражу.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 53-летнего местного жителя. Оказалось, что подозреваемый, пользуясь тем, что владелец магазина отвлекся, проник в подвал и пытался украсть одежду.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области пояснили, что в настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Комсомольская правда-Ростов" сообщала, что семейная пара из Ростова попалась на краже телевизора. Ради техники супруги выломали дверь чужой квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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