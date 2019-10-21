В Ростове-на-Дону начинается суд по делу о страшном пожаре на Театральной площади

СЕГОДНЯ 12:08 2019-10-21T12:10:39+03:00

На скамье подсудимых — три человека: чиновница, энергетик и мастер производственного участка

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 21 октября, в Пролетарском районном суде южной столицы состоится первое заседание по громкому делу о пожаре на Театральной площади, которой произошел 21 августа позапрошлого года и уничтожил целый жилой квартал.

Огонь бушевал почти сутки, сгорели свыше ста двадцати домов, один человек погиб, несколько получили отравления, пострадавшими были признаны свыше семисот человек, оставшихся без жилья.

Люди утверждали, что за возгоранием стоят черные риелторы, добивавшиеся из расселения из частных домов, чтобы построить на это месте высотки.

Однако, как установило следствие, причиной ЧП стало короткое замыкание проводки на линии электропередач, проходившей возле одного из домов в пер. Чувашском: оказалось, что из-за допущенных нарушений в какой-то момент заискрила ЛЭП, после чего вспыхнула куча мусора рядом с забором, а сильный ветер раздул и разнес пламя дальше.

На скамье подсудимых трое обвиняемых - экс- замглавы районной администрации (ей инкриминируется «Халатность»), начальник филиала Ростовских городских электросетей и старший мастер производственного участка («Причинение смерти по неосторожности» и «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»).

ИСТОЧНИК KP.RU