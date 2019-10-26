«Уснул за рулем»: в Ростове-на-Дону произошла массовая авария
Сегодня утром, 26 октября, на проспекте Космонавтов в донской столице произошла серьезная авария. Как рассказали очевидцы, на дороге столкнулись четыре автомобиля. По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель такси.
- Уснул за рулем, не справился с управлением, влетел в «Опель». Это жесть, - написал в паблике очевидец случившегося.
По словам свидетеля столкновения, все участники аварии живы.
Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что в Ростове-на-Дону на Красноармейской произошла смертельная авария. Водитель «ВАЗа» не справился с управлением и врезался в столб. Он скончался на месте происшествия. По данному факту ведется проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU