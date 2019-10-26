Наказан не будет: Сергей Шнуров не станет отвечать за мат во время концерта в Ростове-на-Дону

СЕГОДНЯ 18:41 2019-10-26T18:41:21+03:00

Заявление в полицию на него так и не поступило

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Солист группы «Ленинград» не понесет наказание за нецензурную брань во время выступления на «Ростов Арене». Об этом сообщил его адвокат Константин Добрынин. Как оказалось, жалоба в полицию на артиста так и не поступила.

- Было написано заявление только в отношении организатора концерта. Уверен, что организаторы концерта сами вполне себе справятся с любыми претензиями, тем более эти претензии безосновательны. Не стоит путать мат в общественном месте (мелкое хулиганство) и репертуар артиста во время выступлений на концерте, - сообщил юрист.

Концерт группировки «Ленинград» на стадионе «Ростов-Арена» побил рекорд по посещаемости. На выступлении группы побывали более 46 тысяч зрителей. Социальные сети пестрили восторженными отзывами и фотографиями, но специалисту Минкульта России по Югу и Кавказу Александре Мирошниченко концерт музыканта показался оскорбительным.

Женщина написала заявление в полицию, в котором пожаловалась, что четыре часа на всю "Ростов-Арену" звучала ненормативная лексика.

ИСТОЧНИК KP.RU