«Спит на полу в горе хлам»: в Ростове шестимесячный малыш живет в нечеловеческих условиях
Жительница Ростова-на-Дону, проживающая в доме на Нансена, забила тревогу по поводу того, что соседи не занимаются воспитанием ребенка. Более того, малыш живет в полной антисанитарии. По словам женщины, которая пришла к неблагополучной семье с включенной на телефоне камерой, мать шестимесячного малыша все время пьет.
Тем временем в доме – горы мусора, а ее сынишка спит на полу на грязных тряпках. А на диване лежит пьяный мужчина.
Женщина также сообщила, что в семье есть еще 10-летний сын.
В квартире всюду грязь. Фото: соцсети
- Этот ужас творится у нас в Ростове на Нансена 114/18 во втором подъезде. Кроме этого малыша есть еще старший сын, ему 10 лет. Я сама соседка этой семьи и не могу справиться с ситуацией! Мать ребёнка пьет каждый день, органы опеки все знают, но ничего не делают, - написала пост в городском паблике взволнованная женщина.
Ранее «Комсомольская правда Ростов» сообщала, что в Новочеркасске обнаружили детей – «маугли». Выяснилось, что их мать по долгу не бывает дома. А внешний вид детей далек от идеала.
Более того, пошли разговоры: питание детей оставляло желать лучшего, в квартире - мусор, а у младшего ребенка еще и отставание в развитии, но к медикам родительница сына не водила.
ИСТОЧНИК KP.RU