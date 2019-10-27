«Спит на полу в горе хлам»: в Ростове шестимесячный малыш живет в нечеловеческих условиях

СЕГОДНЯ 08:19 2019-10-27T08:19:36+03:00

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Жительница Ростова-на-Дону, проживающая в доме на Нансена, забила тревогу по поводу того, что соседи не занимаются воспитанием ребенка. Более того, малыш живет в полной антисанитарии. По словам женщины, которая пришла к неблагополучной семье с включенной на телефоне камерой, мать шестимесячного малыша все время пьет.

Тем временем в доме – горы мусора, а ее сынишка спит на полу на грязных тряпках. А на диване лежит пьяный мужчина.

Женщина также сообщила, что в семье есть еще 10-летний сын.

В квартире всюду грязь. Фото: соцсети

- Этот ужас творится у нас в Ростове на Нансена 114/18 во втором подъезде. Кроме этого малыша есть еще старший сын, ему 10 лет. Я сама соседка этой семьи и не могу справиться с ситуацией! Мать ребёнка пьет каждый день, органы опеки все знают, но ничего не делают, - написала пост в городском паблике взволнованная женщина.

Ранее «Комсомольская правда Ростов» сообщала, что в Новочеркасске обнаружили детей – «маугли». Выяснилось, что их мать по долгу не бывает дома. А внешний вид детей далек от идеала.

Более того, пошли разговоры: питание детей оставляло желать лучшего, в квартире - мусор, а у младшего ребенка еще и отставание в развитии, но к медикам родительница сына не водила.

ИСТОЧНИК KP.RU