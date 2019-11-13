2019-11-13T14:39:23+03:00
Происшествия

Пьяная женщина за рулем «Ауди» устроила аварию на трассе М-4

Однако по протоколу виновник ДТП - пассажир иномарки
Иван ТИМОФЕЕВ
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Две иномарки столкнулись на трассе М-4 "Дон". Фото: соцсетиДве иномарки столкнулись на трассе М-4 "Дон". Фото: соцсети
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На трассе М-4 «Дон», в районе поселка Рассвет, произошла авария с участием двух иномарок.

Как рассказал водитель «Шевроле», во время движения в его машину врезалась «Ауди».

- За рулем сидела пьяная девушка. Но когда на место приехали сотрудники ГАИ, пассажир – мужчина заявил, что машиной управлял он. Я не знаю, что у них за отношения. Может, любят друг друга, - рассказал Олег Иванов. (имя изменено – прим. ред.)

По словам собеседника издания, «Ауди» была не застрахована, а мужчина, взявший на себя вину, лишен прав.

- Теперь я через страховую не смогу добиться компенсации за причиненный ущерб, который оценивается, примерно, в 200 тысяч рублей, - пояснил Олег.

Мужчина просит всех, кто был свидетелем аварии, связаться с ним по телефону: +7 988 566 45 65.

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Еще 19 числятся пострадавшими.

Днем, 19 февраля, на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области произошло крупное ДТП: столкнулись грузовик "КамАЗ", легковушка Hyundai Elantra, Volkswagen Multivan и микроавтобус Mercedes-Benz, следовавший по маршруту "Ростов - Миллерово". Это произошло около 13:35 на 999-ом километре федеральной автодороги - в районе города Шахты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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