Под Ростовом борются с крупным ландшафтным пожаром

СЕГОДНЯ 14:37 2019-11-23T14:37:46+03:00

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Сегодня, 23 ноября, под Ростовом загорелся камыш. ЧП произошло рядом с трассой на Батайск. Пламя и дым видны далеко вокруг.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что информация о пожаре поступила на пуль в 13.25.

- На место выехали пять единиц техники. Обстановка уточняется, - заявили в ведомстве.

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Ростовчане сравнили пылающее поле с концом света.

В донской столице пожарные ликвидировали возгорание сухой травы на левом берегу Дона. На тушение пламени, охватившего площадь 50 тысяч квадратных метров, ушло порядка шести часов.

- Сообщение о возгорании на северо-восточной окраине Батайска поступило в 17:50. На место незамедлительно выехали специалисты. На первом участке огонь ликвидировали в 23:16, на втором уже в 23:33. Пожар второго класса на площади пять гектаров потушили в 23:42. Угрозы распространения огня на населенные пункты не было. Никто не пострадал, - рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU