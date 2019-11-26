Ростовчанин сорвался со второго этажа в грузовом лифте
Мужчина пострадал при падении лифта в здании торговой компании.
25-летний молодой человек ехал в грузовом лифте в здании торговой компании «ВолгоРост». Кабина поднялась лишь до второго этажа, а затем сорвалась вниз и ударилась об пол лишь на цокольном этаже. При падении лифта парень сильно ударился головой и получил черепно-мозговую травму и ушиб колена.
- На месте обрушения работали спасатели, которые и эвакуировали пострадавшего при помощи специального снаряжения, - сообщили в пресс-службе городского управление по делам ГО и ЧС.
Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали молодого человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU