2019-11-26T21:03:29+03:00
Происшествия

Ростовчанин сорвался со второго этажа в грузовом лифте

Парень сильно ударился головой при падении лифта
Иван ТИМОФЕЕВ
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Парень получил травмы при падении лифта в РостовеПарень получил травмы при падении лифта в Ростове
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Мужчина пострадал при падении лифта в здании торговой компании.

25-летний молодой человек ехал в грузовом лифте в здании торговой компании «ВолгоРост». Кабина поднялась лишь до второго этажа, а затем сорвалась вниз и ударилась об пол лишь на цокольном этаже. При падении лифта парень сильно ударился головой и получил черепно-мозговую травму и ушиб колена.

- На месте обрушения работали спасатели, которые и эвакуировали пострадавшего при помощи специального снаряжения, - сообщили в пресс-службе городского управление по делам ГО и ЧС.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи госпитализировали молодого человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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