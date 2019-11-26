2019-11-26T21:54:00+03:00
Происшествия

Контрабандная мартышка чуть не захлебнулась водой на границе под Ростовом

Документов на перевозку животных не оказалось
Иван ТИМОФЕЕВ
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Контрабандных мартышек задержали на таможнеКонтрабандных мартышек задержали на таможне
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Автомобиль с контрабандными мартышками задержали сотрудники Южной таможни.

Машина с обезьянами незаконно пересекла границу России и Украины. Силовики провели досмотр автомобиля и обнаружили в багажнике пластиковые коробки. В них находилось 22 обезьяны породы зеленая мартышка. Никаких документов на животных у перевозчиков не было. Мартышек перевозили контрабандой.

Сотрудники таможни изъяли обезьян и передали в Краснодарский зоопарк для ветеринарного надзора. При осмотре выяснилось, что одна из мартышек была при смерти, захлебнувшись водой из бутылки.

- По данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к нарушению законодательства, - сообщили в пресс-службе Ростовской таможни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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