Ростовская модель Мария Лиман предостерегла подписчиков от лютых ветров

26 Нояб. 22:28 2019-11-26T22:28:56+03:00

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Новое эротичное фото продемонстрировала своим подписчикам красотка Мария Лиман.

Девушка опубликовала снимок, сделанный не как обычно при приглушенном свете, а при дневном. Красавица стояла около окна и откуда-то на нее дул сильный порыв ветра. Именно он поднял коротенькую клетчатую юбочку девушки до самой обнаженной груди, прикрытой лишь хрупкими руками девушки. А упругие ягодицы девушки лишь сверху были прикрыты трусиками-стринги. Сама же девушка томным взглядом смотрела в кадр.

- Закрывайте окна, а то продует, - написала под фото Мария Лиман, позаботившись о здоровье своих подписчиков.

«Попа хорошая», «У меня вопрос встал», - поделилась своими чувствами мужская половина подписчиков модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU