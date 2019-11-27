Ростовский хулиган напал под покровом ночи на девушку и похитил телефон и украшения
В Ростове-на-Дону минувшим вечером произошло нападение на девушку.
Несчастный случай случился н пересечение улицы Таганрогской и улицы Вавилова во вторник, 26 ноября около 11 часов вечера. Злоумышленник заранее подкараулил свою жертву неподалеку от магазина «Блокпост». Ничего не подозревающая девушка просто шла по улице и тут внезапно на нее набросился хулиган. Он отобрал у нее телефон и золотые украшения. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
- В полицию поступало заявление по данному факту. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU