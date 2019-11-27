2019-11-27T08:00:03+03:00
Происшествия

Ростовский хулиган напал под покровом ночи на девушку и похитил телефон и украшения

Злоумышленник скрылся с места преступления
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Злоумышленник подкараулил жертву на улицеЗлоумышленник подкараулил жертву на улице
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону минувшим вечером произошло нападение на девушку.

Несчастный случай случился н пересечение улицы Таганрогской и улицы Вавилова во вторник, 26 ноября около 11 часов вечера. Злоумышленник заранее подкараулил свою жертву неподалеку от магазина «Блокпост». Ничего не подозревающая девушка просто шла по улице и тут внезапно на нее набросился хулиган. Он отобрал у нее телефон и золотые украшения. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.

- В полицию поступало заявление по данному факту. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону задержали воришку, на счету которого 13 краж.

Теперь вину мужчины должны доказать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Лопастый крылатого тащит: дончан удивило диковинное «авиашоу» в небе над Ростовом
Поправки в бюджет позволят уделить больше внимания соцобъектам Ростова
В Таганроге будут судить трех лже-инвалидов, обманувших государство на миллион рублей
Отключение света в Ростове-на-Дону 27 ноября 2019: где и когда
Ярким сексуальным снимком ростовчанка Мария Лиман покорила своих подписчиков
Ростов оказался на 69 строчке в рейтинге качества уровня жизни
Ростовская модель Мария Лиман предостерегла подписчиков от лютых ветров
Контрабандная мартышка чуть не захлебнулась водой на границе под Ростовом
Ростовчанин сорвался со второго этажа в грузовом лифте
В Таганроге столкнулись грузовик и трамвай
Виновного в ДТП под Ростовом ДПС-ника попытался прикрыть отец-полицейский
В донской столице заблокировали 55 тысяч транспортных карт учащихся
Полузащитнику ФК «Ростов» требуется операция после матча с «Динамо»
На Ростовской АЭС установлена первая фундаментная плита под вентиляторные градирни энергоблока №3
В Ростовской области 49-летний мужчина пропал вместе с внедорожником
В Ростовской области у лисы нашли бешенство
В Ростове-на-Дон пассажир стащил мобильник у таксиста
В Ростовской области водители решили обмануть страховую на 300 тысяч рублей
Житель Ростовской области хотел получить кредит по украденному паспорту
В Ростове-на-Дону следователи проведут проверку по факту смерти ребенка после домашних родов
«Ходила по дороге и размахивала пакетом»: На трассе М-4 «Дон» среди проезжающих фур и грузовиков разгуливала женщина
В Ростовской области пропал 16-летний подросток
Лабораторию мирового уровня по вычислительной механике создает ЮФУ
Ростовчане просят установить светофор на участке Портовой, где погибли мама и дочь
Ростовчане устроили пьяный дебош в поезде «Москва-Мурманск»
В Ростове-на-Дону осудили жителя Дагестана за помощь боевикам
В Ростовской области на автостраде М-4 «Дон» увеличили скорость интернета
На Дону при пожаре погибла 64-летняя женщина