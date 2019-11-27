Ярким сексуальным снимком ростовчанка Мария Лиман покорила своих подписчиков

СЕГОДНЯ 09:09 2019-11-27T09:24:20+03:00

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Мария Лиман поделилась новым возбуждающим фото в своем аккаунте Инстаграм.

Девушка предстала перед подписчиками в ярко-красном боди с очень открытым верхом. Лямки лишь не полностью прикрывали сочную и упругую грудь модели. Полюбоваться подписчики смогли и на манящую попку Марии, которая тоже не была ничем прикрыта.

На плечах девушки была небрежно накинутая джинсовая куртка. Красавица сексуально выгнулась, закинула руки за голову и одарила подписчиков своей белоснежной лучезарной улыбкой.

- Инфо для вышедших из себя - я не работаю, у меня выходной. В чем хочу и без того хожу, - написала под снимком девушка.

«Многовато одежды осталось», «Люблю тебя», «Красотка», - отреагировали подписчики модели.

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ИСТОЧНИК KP.RU