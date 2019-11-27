2019-11-27T16:10:52+03:00
Общество

Ростов-на-Дону замкнул десятку самых "кошачьих городов" России

Жителей донской столицы обошли москвичи
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Чаще всего кошек содержат жители Астрахани, Москвы и СамарыЧаще всего кошек содержат жители Астрахани, Москвы и СамарыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Донская столица заняла 10 место в рейтинге самых «кошачьих городов» России. В Ростове-на-Дону пушистые питомцы оказались очень популярны. Результаты исследования провела компания Zoom Market.

Аналитики провели опрос 2640 человек, которые содержат домашних животных. Оказалось, что у 66% живут в домах и квартирах кошки, 29% человек завели себе собак и 5% опрошенных держат дома других животных.

Ростов-на-Дону занял 10 место среди городов, в которых любят кошек. Наиболее часто этих питомцев содержат жители Астрахани, Москвы и Самары.

- Последние строчки рейтинга заняли Нальчик, Челябинск и Махачкала, - сообщили авторы исследования.

Стоит отметить, что совсем недавно супруга рэпера Басты похвасталась тем, что завела кошачий профиль в Instagram для любимицы Нюши. Британка сразила подписчиков своей обаянием и красотой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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