Ростов-на-Дону замкнул десятку самых "кошачьих городов" России
Донская столица заняла 10 место в рейтинге самых «кошачьих городов» России. В Ростове-на-Дону пушистые питомцы оказались очень популярны. Результаты исследования провела компания Zoom Market.
Аналитики провели опрос 2640 человек, которые содержат домашних животных. Оказалось, что у 66% живут в домах и квартирах кошки, 29% человек завели себе собак и 5% опрошенных держат дома других животных.
Ростов-на-Дону занял 10 место среди городов, в которых любят кошек. Наиболее часто этих питомцев содержат жители Астрахани, Москвы и Самары.
- Последние строчки рейтинга заняли Нальчик, Челябинск и Махачкала, - сообщили авторы исследования.
Стоит отметить, что совсем недавно супруга рэпера Басты похвасталась тем, что завела кошачий профиль в Instagram для любимицы Нюши. Британка сразила подписчиков своей обаянием и красотой.
ИСТОЧНИК KP.RU