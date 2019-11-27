Участница «Дома-2» из Ростова Екатерина Токарева покинула Россию

СЕГОДНЯ 18:35 2019-11-27T18:35:28+03:00

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Экс-участница скандального телешоу «Дом-2» уроженка Ростова Екатерина Токарева заявила о своем уезде из России.

Об этом она сообщила в своем аккаунте в соцсети в Instagram. В настоящий момент Екатерина находится в Польше и уверят, что возвращаться на Родину не планирует. Она постоянно подмечает, что чувствует себя в чужой стране как дома.

- Пока мы не хотим назад, мы жили на Украине и в России, но выбрали третью страну. Мы молодые и ограничиваться диваном и одним местом жительства - не для нас, - написала ростовчанка.

Своих подписчиков Токарева уверяет, что в новой стране у нее есть работа. Но пока девушка не уточняет, какая именно.

Напомним, что на телепроект ростовчанка пришла в 2011 году и рассказала о симпатии к Венцеславу Венгржановскому. Чуть позже они поженились, но не прожили вместе и года. А в 2013 году девушка ушла с проекта, но очень запомнилась аудитории своей скандальностью.

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ИСТОЧНИК KP.RU