Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц
В Ростове произошло ДТП с участием двух иномарки, отечественного автомобиля и грузовика.
Авария случилась сегодня, 27 ноября, на пересечении улицы Каскадной и переулка 3-го Дубравного. По словам очевидцев, на дороге столкнулись три автомобиля - «Нива», «Газель» и Chevrolet Lanos. От сильного удара машины оказались разбросанными по дороге: «Ниву» выбросило на обочину, «Газель» перегородила проезжую часть.
В результате столкновения у «Нивы» вырвало задний мост, у остальных двух автомобилей оказалась сильно повреждена передняя часть. В настоящее время никаких сведений о пострадавших нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU