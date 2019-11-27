2019-11-27T19:35:43+03:00
Происшествия

Тройное ДТП произошло на одной из ростовских улиц

От удара все три автомобиля оказались разбросанными по дороге
Иван ТИМОФЕЕВ
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Тройное ДТП произошло в РостовеТройное ДТП произошло в РостовеФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове произошло ДТП с участием двух иномарки, отечественного автомобиля и грузовика.

Авария случилась сегодня, 27 ноября, на пересечении улицы Каскадной и переулка 3-го Дубравного. По словам очевидцев, на дороге столкнулись три автомобиля - «Нива», «Газель» и Chevrolet Lanos. От сильного удара машины оказались разбросанными по дороге: «Ниву» выбросило на обочину, «Газель» перегородила проезжую часть.

В результате столкновения у «Нивы» вырвало задний мост, у остальных двух автомобилей оказалась сильно повреждена передняя часть. В настоящее время никаких сведений о пострадавших нет.

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В аварии пострадали две женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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