Санобработку решили провести в ростовском транспорте городские активисты

СЕГОДНЯ 20:14 2019-11-27T20:14:26+03:00

Результаты одной из обработок были опубликованы в соцсети

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Грязь в ростовских маршрутках возмутила пассажиров.

Некоторым горожанам приходится ездить в транспорте с влажными салфетками. Перед тем, как сесть на освободившееся место, люди достают заветную пачку и протирают сидение. К их удивлению после таких протираний салфетка становилась серо-коричневого цвета.

Результаты одной из таких обработок выложил один из пользователей соцсети. Снимки были опубликованы в паблике «Ростов Главный».

- Чистота, а точнее её отсутствие, в маршрутках нашего города. А потом ещё кто-то жалуется на собак, которые спят на сиденьях, - написал автор фото.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев под снимками.

«В общественном транспорте регулярно должна производиться влажная уборка», «Собаки почище людей некоторых будут, они свалки не сооружают», «Так возьмите тряпки ведро с водой и помойте», «На кол таких перевозчиков», - написали горожане.

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Снимки уже появились в пабликах.

ИСТОЧНИК KP.RU