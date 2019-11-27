Водитель иномарки переехал женщину с ребенком в Ростове
Авария произошла в западном микрорайоне Ростова.
Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, в микрорайоне Левенцовка в Советском районе города. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок.
- Белый Mercedes переехал двух пешеходов. Это была 43-летняя женщина и 10-летняя девочка. Автомобиль поспешил скрыться с места происшествия, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Свидетели аварии незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции. В настоящее время приехавшие на место аварии полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им также предстоит выяснить личность и местонахождение водителя автомобиля Mercedes, из-за которого пострадали два пешехода.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой.
Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU