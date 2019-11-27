Водитель иномарки переехал женщину с ребенком в Ростове

СЕГОДНЯ 20:38 2019-11-27T20:38:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла в западном микрорайоне Ростова.

Инцидент произошел сегодня, 27 ноября, в микрорайоне Левенцовка в Советском районе города. В результате ДТП пострадали женщина и ребенок.

- Белый Mercedes переехал двух пешеходов. Это была 43-летняя женщина и 10-летняя девочка. Автомобиль поспешил скрыться с места происшествия, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Свидетели аварии незамедлительно вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников полиции. В настоящее время приехавшие на место аварии полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Им также предстоит выяснить личность и местонахождение водителя автомобиля Mercedes, из-за которого пострадали два пешехода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области маршрутка c пассажирами перевернулась после аварии с иномаркой.

Обстоятельства аварии устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU