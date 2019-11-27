Дарья Карпина восхитила подписчиков идеальной фигурой на 21 неделе беременности

СЕГОДНЯ 21:03 2019-11-27T21:03:09+03:00

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Идеальная фигура беременной жены Валерия Карпина восхитила ее подписчиков в соцсети.

Дарья Карпина находится на 21 неделе беременности, но ее положение совсем не бросается в глаза. На последнем опубликованном в профиле Инстаграм фото живота было совсем не видно. Подписчики тут же завалили ее восхищенными комментариями.

«Даша, вы вообще кушаете? Выглядите на миллион», «21?! Вообще не заметно! У меня на УЗИ в 22 недели живот был, как будто уже рожать иду», «Карпин очень крутую, человечную и женственную спутницу себе выбрал. Очень. Конечно, он от этой женщины хочет детей. Космически крутая жена, мама и друг», - высказались подписчики Дарьи.

Девушка призналась своим поклонникам что ей и самой непривычно выглядеть так во время беременности:

- За беременность Дашей я набрала около 12 кг, была стройная и после родов быстро вошла в форму. А вот с Анитой в 2010 я набрала 20 кг! Не хотелось бы этот подвиг повторить, - написала она.

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Дарья Карпина опубликовала фото, сделанное в бассейне.

ИСТОЧНИК KP.RU