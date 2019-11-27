Очередную укладку асфальта в дождь сфотографировали ростовчане

СЕГОДНЯ 21:34 2019-11-27T21:34:54+03:00

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Каждый раз ростовские дорожные рабочие как будто специально дожидались проливных дождей.

Вот и сегодня, 27 ноября, наступил такой день. Рабочие приехали на улицу Щербакова в то время, когда из черных облаков лил проливной дождь. Дорожники решили отремонтировать испорченный асфальт, вернее, поставить заплатку.

Горячий асфальт рабочие стали укладывать прямо в лужу. Каток раскатал участок асфальта и сверху его тоже полил проливной дождь. Прохожие сфотографировали происходящее и опубликовали снимки в паблике «Ростов Главный». Их тут же прокомментировали пользователи.

«Ждали долго и настойчиво дождя», «Зато их терпению можно позавидовать», «Не рабочие выбрали это время, а начальство. Думаете рабочим кайф мокнуть?», «Правильно в дождь, чтобы быстрее разрешилась латка!!!», «Это называется отмывание денег», «Я не пойму это ритуал какой-то особенный, асфальт в дождь класть?», - написали горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU