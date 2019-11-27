Угольное предприятие Ростова задолжало сотрудникам больше миллиона рублей

СЕГОДНЯ 22:04 2019-11-27T22:04:27+03:00

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Ростовский бизнесмен задолжал сотрудникам более миллиона рублей.

После жалоб ростовчан прокуратура провела проверку в ООО «Угольные технологии - КФ». Проверка выявила нарушения трудовых прав граждан. Предприятие задолжало 36 сотрудникам более миллиона рублей.

- Прокуратурой генеральному директору предприятия внесено представление и возбуждено дело по статье 5.27 КоАП РФ, в суд направлены заявления о выдаче судебных приказов о взыскании имеющейся задолженности, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Суд признал мужчину виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, задолженность была погашена в полном объеме.

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Деньги получил, а не отработал: В Ростовской области воспитатель детского сада задолжал 685 тысяч рублей, которые получил в качестве «подъемных».

Пять лет мужчина должен был проработать в сельском детском саду, а уволился через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU