Спасла Сталина: супруга знаменитого ростовского разведчика Гоар Вартанян ушла из жизни

СЕГОДНЯ 08:18 2019-11-28T08:18:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Скончалась супруга знаменитого ростовского разведчика Геворка Вартаняна – Гоар Вартанян.

На момент ухода из жизни ей исполнилось 93 года. Супруг легендарной советской разведчицы Гоар Левоновны умер в 2012 году. Геворка Вартаняна сотрудники ФСБ часто приглашали в Ростов, чтобы он поделился опытом с молодыми контрразведчиками.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Армянская ССР). В начале 1930-х годов семья маленькой Гоар вместе с малышкой переехала жить в Иран, именно там в 1942 году она вошла в антифашистскую группу Геворка Вартаняна. Вместе со своим будущим супругом она участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В1943 году в столицу Ирана приехали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Тогда Гитлера приказал германским спецслужбам готовить покушение на лидеров «большой тройки». Но его удалось предотвратить благодаря группе разведчиков Геворка и Гоар Вартанян.

Многие десятки лет супруги Вартанян работали в различных странах, находясь при этом на нелегальном положении. Разведывательная деятельность супругов была не раз отмечена многочисленными правительственными наградами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший начальник донского ГУФСИН скончался в реанимации после попытки суицида.

Генерал Сергей Смирнов подозревался в получении взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU