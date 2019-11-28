2019-11-28T08:18:39+03:00
Общество

Спасла Сталина: супруга знаменитого ростовского разведчика Гоар Вартанян ушла из жизни

Женщине было 93 года
Иван ТИМОФЕЕВ
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Скончалась супруга ростовского разведчика Геворк ВартанянаСкончалась супруга ростовского разведчика Геворк Вартаняна
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Скончалась супруга знаменитого ростовского разведчика Геворка Вартаняна – Гоар Вартанян.

На момент ухода из жизни ей исполнилось 93 года. Супруг легендарной советской разведчицы Гоар Левоновны умер в 2012 году. Геворка Вартаняна сотрудники ФСБ часто приглашали в Ростов, чтобы он поделился опытом с молодыми контрразведчиками.

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в Ленинакане (Армянская ССР). В начале 1930-х годов семья маленькой Гоар вместе с малышкой переехала жить в Иран, именно там в 1942 году она вошла в антифашистскую группу Геворка Вартаняна. Вместе со своим будущим супругом она участвовала в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции.

В1943 году в столицу Ирана приехали Сталин, Рузвельт и Черчилль. Тогда Гитлера приказал германским спецслужбам готовить покушение на лидеров «большой тройки». Но его удалось предотвратить благодаря группе разведчиков Геворка и Гоар Вартанян.

Многие десятки лет супруги Вартанян работали в различных странах, находясь при этом на нелегальном положении. Разведывательная деятельность супругов была не раз отмечена многочисленными правительственными наградами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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