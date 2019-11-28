2019-11-28T20:08:05+03:00
Происшествия

Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре

Подозреваемая призналась в совершении кражи мобильного
Иван ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Дорогостоящий телефон похитила женщина в торговом центре Ростовской областиДорогостоящий телефон похитила женщина в торговом центре Ростовской области
Изменить размер текста:

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В отдел полиции Аксайского района обратилась женщина с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 70 тысяч рублей. Она рассказала о том, что кража произошла в одном из торговых центров. Полицейские выехали на место преступления.

Там они просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них они увидели 37-летнюю женщину, которая заметила дорогостоящее устройство, оставленное на прилавке без присмотра. Она незаметно забрала его и скрылась с места преступления.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции. Женщина призналась в совершении кражи, она пояснила, что похитила сотовый для личного пользования. Полицейские изъяли украденное и в ближайшее время вернут его владелице.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взял только золото: ростовчанин стал жертвой квартирной кражи.

Подозреваемого в преступлении задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Донской клуб задолжал за аренду нового стадиона около 14,5 миллионов рублей
Женщину-наркодилера поймали в донской столице
Памятник воинам-связистам открыли в Ростове-на-Дону
Мехом утеплил замерзающую иномарку заботливый ростовчанин
В аэропорту "Платов" из-за тумана задерживаются авиарейсы
В зоопарке Ростова-на-Дону гималайские медведи впали в спячку
В Ростовской области общаться операторы службы 112 смогут отправлять смс
Полицейских из Ростова-на-Дону будут судить за превышение должностных полномочий
В Ростовской области задержали почти 300 овец-нелегалов
В Ростовской области в розыск объявлен 70-летний пенсионер
Министра здравоохранения Ростовской области подозревают в превышении полномочий
В ЮФУ появится новая образовательная программа по математике для магистратуры
Два жителя Ростовской области попались на краже цветного металла из поезда
"С интеллектом в глазах и без всяких бутылок!": Лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова позвали в Волгодонск посмотреть на сварщиков