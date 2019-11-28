Сотовый за 70 тысяч похитила злоумышленница у дончанки в торговом центре

СЕГОДНЯ 20:08 2019-11-28T20:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в совершении кражи.

В отдел полиции Аксайского района обратилась женщина с заявлением о краже сотового телефона стоимостью 70 тысяч рублей. Она рассказала о том, что кража произошла в одном из торговых центров. Полицейские выехали на место преступления.

Там они просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них они увидели 37-летнюю женщину, которая заметила дорогостоящее устройство, оставленное на прилавке без присмотра. Она незаметно забрала его и скрылась с места преступления.

Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Ее доставили в отдел полиции. Женщина призналась в совершении кражи, она пояснила, что похитила сотовый для личного пользования. Полицейские изъяли украденное и в ближайшее время вернут его владелице.

- В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Взял только золото: ростовчанин стал жертвой квартирной кражи.

Подозреваемого в преступлении задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU